قمة ترامب وبوتين.. كيف تؤثر على تحركات سعر الذهب؟

تباينت آراء مسؤولي شعبة الذهب والمجوهرات خلال حديثهم مع "مصراوي" بين توقع استمرار تحرك الأسعار عالميًا في نطاق محدود مع إمكانية الصعود بنهاية العام، وربط اتجاه السوق بنتائج اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والروسي منتصف أغسطس الحالي وما قد يسفر عنه من تراجع للأسعار أو استمرار ارتفاعها.

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي" إن أسعار الذهب عالميًا من المتوقع أن تتحرك خلال الفترة الحالية في نطاق يتراوح بين 3300 و3400 دولار للأوقية، موضحًا أن هذا الفارق ليس كبيرًا وأنه ليس من المتوقع حدوث تغيرات جوهرية في الأسعار على المدى القصير.

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 3356 دولار للأونصة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وأوضح ميلاد أن أسعار الذهب لا يُتوقع أن تشهد حركات عنيفة حاليًا، لكن مع نهاية العام قد تسجل مستويات قياسية جديدة، مشيرًا إلى أن الأسواق غالبًا ما تشهد ارتفاعات في أسعار الذهب في نهاية كل عام.

وأرجع ذلك الارتفاع إلى زيادة إقبال الدول على شراء الذهب في نهاية العام كنوع من التحوط وخوفًا من ارتفاع الأسعار مع بداية العام الجديد.

ومن جانبه، أوضح لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي" إن سوق الذهب العالمي يترقب اللقاء المرتقب يوم 15 أغسطس بين دونالد ترامب الرئيس الأمريكي و فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، معتبرًا أن نتائجه ستحدد ملامح الخريطة الاقتصادية للفترة المقبلة.

وأضاف منيب أن اللقاء يمثل محاولة للتقارب بين القوتين الأكبر عالميًا بعد فترة من التباعد الدبلوماسي، موضحًا أن العالم ينقسم إلى جبهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجبهة الشرق بقيادة روسيا والصين والهند.

وأشار إلى أنه في حال نجاح اللقاء واحتواء الحرب الأوكرانية، فإن الاستثمارات والإمدادات التجارية ستشهد تحسنًا كبيرًا مما سيعزز الثقة في الأسواق ويدفع المستثمرين للاتجاه نحو أدوات استثمارية أخرى مثل البورصة، وسيؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب.

أما في حال فشل اللقاء، بحسب منيب، فقد يستمر الذهب عند مستوياته الحالية أو يسجل ارتفاعات جديدة مع زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل استمرار التوترات.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب أن الأسواق في حالة ترقب حتى موعد اللقاء.

