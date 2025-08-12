إعلان

الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:30 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المؤشر الرئيسي للبورصة

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.26 %عند مستوى 36003 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.57 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 24.14 مليون جنيه، فيما بلغت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 39.95 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 64.10 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 0.56 %عند مستوى 35908 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة المصرية.
