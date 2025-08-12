شعبة الأدوات المكتبية: تراجع 15% في أسعار الأدوات المدرسية هذا العام

كتبت- دينا كرم:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن أسعار الأدوات المدرسية مثل الأقلام والمساطر والممحاة والألوان والبرايات شهدت انخفاضًا بنسبة 15% هذا العام، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق وضعف القوة الشرائية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار إلى أن السوق أصبح يعتمد بنسبة 50% على المنتجات المصرية من مستلزمات المدارس و50% على المستوردة، لافتًا إلى أن الصناعة المحلية أصبحت تنافس بقوة في السوق، مما يساهم أيضًا في تراجع الأسعار.

وأضاف صفا أن المستهلك أصبح أكثر وعيًا في الشراء، حيث يتجه لأسواق الجملة أو معارض "أهلا مدارس"، ويشتري احتياجاته تدريجيًا حسب الحاجة، بدلاً من الشراء بكميات كبيرة قبل بداية العام الدراسي كما كان يحدث سابقًا، لذلك يتبقى المعروض بشكل كبير مما يجعل هناك وفرة في الأسواق.

وأوضح أن المستلزمات المدرسية لا تدخل ضمن "أوكازيون الصيفي"، وإنما يتم تقديم التخفيضات عبر معارض "أهلا مدارس" التي توفر وزارة التموين مقراتها مجانًا للعارضين، ما يتيح لهم البيع بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، وهي نسبة هامش الربح الذي يحصل عليه تاجر الجملة أو التجزئة.

وأشار صفا إلى أن الكتب الخارجية تشهد ارتفاع في أسعارها بنسبة تتراوح بين 10% و20% نتيجة تغيير المناهج، ما يستلزم إصدار طبعات جديدة بتكلفة إضافية يتم تحميلها على أسعار الكتب في النهاية.

وأوضح أن أسعار الورق مستقرة هذا العام، وهو ما انعكس على أسعار الكراسات التي لم تشهد زيادة.

وأكد أن أسواق الجملة بدأت بالفعل في تخزين البضائع استعدادًا للموسم الدراسي، بينما بدأت الكتب الخارجية في التوزيع بعروض وخصومات، محذرًا من تأخير الشراء حتى لا تنفد بعض الكتب.

ونصح المستهلكين بالشراء من أسواق الجملة أو المعارض التي تنظمها وزارة التموين للحصول على أفضل الأسعار.

