كتبت- منال المصري:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء الثلاثاء إحصائية بعدد الشباب في مصر من فئة عمرية 18 إلى 29 عاما بمناسبة اليوم العالمي للشمول المالي.

وأوضح في بيان له اليوم، أن عدد الشباب في مصر وصل خلال 2025 إلى 21.3 مليون نسمة بنسبة 19.9% من إجمالي السكان منهم 51.9% ذكور و48.1% إناث.

ويعرف مصطلح " الشباب " وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة - ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء - على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين (15 - 24 ) عاماً.

عدد الشباب في مصر

- بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية (15 ـ 24 سنة) 18.8 مليون نسمة بنسبة 17.5% من إجمالي السكان وذلك وفقاً لتعريف الشباب بإحصاءات الأمم المتحدة.

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين - أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي عام (2023/2024):

- بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين والتعليـم العالـي 3.8 مليون طـالب (50.4% ذكـور، 49.6% إناث) وعدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية منهم 2.4 مليون طالب، مقابل 385.9 ألف طالب في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

- بلغت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعات الحكومية والأزهرية 72.7% من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (43.4% ذكور، 56.6% أناث) مقابـل 27.3% فــي الكليات العملية منهم (54.3% ذكــور، 45.7% اناث).

- بلغـت نسبة المقيدين في الكليات النظرية بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية 18.8% من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات (51.0% ذكور، 49.0% إناث) مقابل 81.2٪ في الكليات العملية (55.8% ذكور، 44.2% إناث).

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة 199.6 ألف طالـب منهم (44.7 % ذكــــور، 55.3% إناث).

- بلـغ متوسط عــدد الطـــلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 22 طـالب فـي الجامعـات الحكومية الأزهر مقابـــل 15 طالــب بالجامعـات الخاصــة والأهلية والتكنولوجية.

• طبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2023 .

- بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية 547.2 ألف خريج بنسبة (43.4% الذكور ، 56.6% الإناث) منهـم 502,6 ألف خريج من الجامعات الحكومية بنسبة 91.8٪ وعدد 44,6 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية بنسبة 8.2٪.

• طبقاً لبيانات بحث القوى العاملة عام 2024.

- بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 42.7% (80.6% ذكور، 19.4% من الإناث).

- 26.1% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

- 48.6% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل متوسط وأقل من الجامعي ( 4,2% مؤهل فوق متوسط، 39.4% مؤهل متوسط، 5.0% ثانوي عام/أزهري).

- 15.0% من قوة العمل للشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط.

- 10.3٪ من قـوة العمل للشباب (4.6% يقرأ ويكتب وشهادة محو الأمية ) ، (5.7 ٪ أمـيين) .

- بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 53.5 ٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب (50.5٪ ذكور، 72.4 ٪ إناث) ، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.8% (15.0% ذكور و43.1 إناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 18.6% من إجمالي العاملين ( 15.6% ذكور و38.1% إناث).

- بلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمين الصحي 15.1% من إجمالي العاملين (12.1% ذكور ، 34.6% إناث).

- بلغ معدل البطالة بين الشباب 15.3٪ (9.9٪ ذكور ، 37.8٪ إناث).

• طبقا لبيانات مسح ممارسة النشاط الرياضي للأسر المصرية عام 2023.

- بلغت نسبة الشباب ممارسي كرة القدم 56.1% في الفئة العمرية (18-29 سنة) (67.9% ذكور ، 4.8% إناث) ، كما بلغت ممارسي رياضة المشي والجري نسبة 15.9% (8.2% ذكور ، 49.6% اناث).

- بلغت نسبة الشباب ممارسي الألعاب الإلكترونية في الفئة العمرية (18-29 سنة) 42.7% (48.9% ذكور، 35.8% اناث).

- بلغت نسبة الشباب ممارسي الألعاب الإلكترونية في الحضر 47.4% (52.6% ذكور، 41.6% إناث) مقابل الريف 39.0% (46.0% ذكور، 31.2%اناث).