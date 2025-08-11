إعلان

تسهيلات جديدة بالأقصر لالتحاق الطلاب بفصول الخدمات في الثانوية العامة

02:10 م الإثنين 11 أغسطس 2025

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع الدكتور صفوت الجارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتسهيل التحاق الطلاب بفصول الخدمات للعام الدراسي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تيسير فرص التعليم الثانوي أمام الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وشملت القرارات إيقاف قبول دفعات جديدة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية المشتركة للبنين، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات، مع استمرار الدراسة للطلاب المقيدين حالياً بالصفين الثاني والثالث الثانوي، وذلك مع توفير مدارس بديلة للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات.

وبالنسبة للطلاب البنين من إدارة الأقصر التعليمية، يمكنهم الالتحاق بفصول الخدمات في:

ـ مدرسة طيبة الثانوية المشتركة – إدارة الأقصر التعليمية.

ـ مدرسة الشهيد سيد زكريا المشتركة – إدارة البياضية التعليمية.

ـ مدرسة الزينية الثانوية المشتركة – إدارة الزينية التعليمية.

أما الطالبات من إدارة الأقصر التعليمية، فيمكنهن الالتحاق بفصول الخدمات في:

ـ مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات – إدارة الأقصر التعليمية.

ـ مدرسة طيبة الثانوية المشتركة – إدارة الأقصر التعليمية.

ـ مدرسة الشهيد سيد زكريا المشتركة – إدارة البياضية التعليمية.

ـ مدرسة الزينية الثانوية المشتركة – إدارة الزينية التعليمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على توفير فرص تعليمية مرنة، وضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، بما يتماشى مع خطط الوزارة لتطوير التعليم الثانوي وتحقيق العدالة التعليمية بين مختلف الإدارات.

عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وزارة التربية والتعليم
