"بلتون القابضة": 60% ارتفاعا في الأرباح خلال النصف الأول 2025

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة، ارتفاع صافي الأرباح 60% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى 1.3 مليار جنيه، وفق نتائج القوائم المالية المجمعة التي أعلنت عنها اليوم.

وأشارت إلى أن الإيرادات المجمعة قفزت 115% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 6.3 مليار جنيه.

فيما حققت إجمالي المحفظة الائتمانية للمجموعة نحو 34.8 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 109% مدفوعًا بارتفاع الحصص السوقية عبر كافة الشركات التابعة للمنصة التمويل غير المصرفي وارتفاع محفظة الإقراض بالهامش بنشاط الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي بلغ 319%.

وتابعت الشركة، أن منصة بنك الاستثمار حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 1.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 137%، وذلك بفضل زيادة الخدمات الاستشارية المقدمة والتوسع بأنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

وأشارت إلى أن ترويج وتغطية الاكتتاب حقق النشاط إيرادات بقيمة 582 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي 597%. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تنفيذ العديد من الصفقات المتنوعة سواء صفقات رأس المال أو أسواق الدين والخدمات الاستشارية المتنوعة.

وأوضحت أن الوساطة في الأوراق المالية سجلت إيرادات بقيمة 474 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%. ويأتي ذلك بفضل ارتفاع العمولات والتوسع بقاعدة العملاء.

واسكمل البيان، أن إدارة صناديق الاستثمار استمرت في ترسيخ مكانتها كأكبر مدير مستقل للأصول في السوق المصري، بإجمالي أصول مدارة بقيمة 27.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

وأضافت أن منصة الخدمات المالية غير المصرفية حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 5.0 مليار جنيه، بارتفاع سنوي 111%. ويعكس الأداء المتميز للمنصة نمو الأنشطة بكافة الشركات التابعة.

وذكرت أن شركة التأجير التمويلي والتخصيم حققت إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع سنوي 107%. وحققت محفظة التمويل نمو سنوي بنسبة 78% لتبلغ 14.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

واستطردت أن شركة التمويل العقاري حققت إيرادات بقيمة 955 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 106%. واختتمت الشركة النصف الأول من العام بمحفظة تمويلية بلغت 7.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 121%.

وأعربت أن شركة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة سجلت إيرادات بقيمة 212 مليون جنيه، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، علماً بأن الشركة أطلقت نشاطها في الربع الثالث من العام الماضي.

وأضافت أن كاش للتمويل متناهي الصغر حققت إيرادات بقيمة 400 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 181%. كما سجلت المحفظة التمويلية نموًا سنويًا بنسبة 227% لتسجل 1.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام.

وفيما يتعلق برأس مال المخاطر، أوضحت أن الشركة نجحت في تنفيذ ست صفقات متنوعة في النصف الأول من العام، لتستمر في أدائها المتميز الذي نتج عنه نمو القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها بنسبة 220% منذ بداية نشاط الشركة.