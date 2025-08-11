إعلان

"بنيان": ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول إلى 17.41 مليار جنيه بعد الطرح

11:56 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة عن ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول 9% خلال النصف الأول من 2025 إلى 17.41 مليار جنيه مقارنة بـ 15.96 مليار جنيه في نهاية عام 2024، متجاوزة معدل التضخم العام البالغ 7.9% المسجل خلال أول ستة أشهر من عام 2025. ويعكس ذلك قيمة إجمالية للأصول لكل متر مربع قدرها 171.2 ألف جنيه / متر مربع حتى يونيو 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، فإن ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول يعكس زيادة قيمة إجمالية للأصول لكل متر إلى 171.2 ألف جنيه لكل متر مربع، مقارنة بالقيمة المؤسسية للمتر المربع عند الطرح العام 95.5 ألف جنيه لكل متر مربع.

وقال طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي بنيان للتنمية والتجارة، :"تصنف بنيان كشركة REOC) Real Estate Operating Company) ، أي أننا لا نمتلك وندير أصولنا فقط، بل أيضاً نستخدم التدفقات النقدية في سداد الالتزامات السابقة الناتجة عن عمليات الاستحواذ وفي الاستحواذ على أصول جديدة عند ظهور فرص استثمارية جذابة".

وتابع أن هذا النموذج ملائم بشكل خاص للأسواق الناشئة، فطبيعة هذه الاسواق تؤدي إلى زيادة في قيمة الأصول. فإن القيمة الإجمالية للأصول (GAV) تمثل المؤشر الأكثر ملائمة لقياس أداء بنيان.

شركة بنيان للتنمية والتجارة البورصة المصرية طارق عبد الرحمن
