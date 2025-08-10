إعلان

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:57 ص الأحد 10 أغسطس 2025

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و74 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و220 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.

