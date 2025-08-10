إعلان

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:56 ص الأحد 10 أغسطس 2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، بينما ارتفع سعر طن حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36454.54 جنيه، بتراجع 545.46 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39435 جنيه، بزيادة 50 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3980 جنيه، بتراجع 30 جنيه.

الأسمنت الحديد مواد البناء
