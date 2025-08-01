كتبت- دينا كرم:

أبرمت شركة الحديثة المصرية للغاز الطبيعي في السعودية " مودرن جاس السعودية " إتفاقية تعاون مع شركة الموزع الأفضل للغاز "تزويد" التابعة لشركة غازكو السعودية، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات الغاز الطبيعي والغاز المُسال في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

ووفق بيان الوزارة اليوم، تأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من الأهداف المشتركة بين الطرفين لتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي، دعمًا لرؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع الاكتشافات الأخيرة في حقول الغاز، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الثقيل، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التكاليف، من خلال تطوير شبكات مركزية حديثة لتوصيل الغاز إلى المباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية.

كما يشمل التعاون التنسيق مع هيئة "مدن" لتوصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية ويواكب توجهات التنمية المستدامة في المملكة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة الحديثة المصرية للغاز الطبيعي تنفيذ مجموعة من الأعمال الفنية والخدمية لصالح شركة "تزويد"، تشمل صيانة وتركيب الخزانات، تقديم خدمات التركيبات، تنفيذ أعمال تمديدات شبكات الغاز، خدمات الفحوصات الوقائية والدورية للخزانات، واختبارات السلامة والكفاءة لشبكات الغاز، تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة لجميع أعمال البنية التحتية للغاز الطبيعي من محطات تخفيض الضغط والقياس، شبكات التوزيع من الضغط العالي إلى المنخفض، التركيبات الخارجية والداخلية للمباني، بالإضافة إلى البنية الأساسية لشبكات الغاز المُسال.

وتُمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين الخبرات المصرية والسعودية في مجال الطاقة، وتسريع وتيرة تطوير مشاريع الغاز في المملكة.