

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية تعاملات الجمعة 1-8-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات أمس.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3013 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3874 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4520 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5166 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36160 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51660 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160662 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 3291 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.