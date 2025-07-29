كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 29-7-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 إلى 3050 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو3921 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5228 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 36600 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162590 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 261400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30 % إلى نحو 3324 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.