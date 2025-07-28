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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 يوليو 2025

03:52 م الإثنين 28 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5221 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5266 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4607 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3949 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36862 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة

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