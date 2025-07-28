كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، بينما انخفضت أسعار البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 88 و92 جنيهًا، بتراجع جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 125 و225 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.