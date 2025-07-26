توصيات من شعبة الخضروات والفاكهة للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار



كتب- أحمد الخطيب

قدّم حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، مجموعة من النصائح العملية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة موجات ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات، مؤكدًا أن دور المستهلك محوري في ضبط السوق.

وقال النجيب في تصريحات لـ"مصراوي" إن التحكم في الأسعار يبدأ من وعي المستهلك نفسه، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الشراء من التجار الذين يبالغون في التسعير يُعد أحد أهم الأساليب الفعالة لمواجهة الغلاء، خاصة أن هذه السلع سريعة التلف، مما يدفع التجار إلى تخفيض الأسعار تلقائيًا لتجنب الخسارة.

وأوضح أن الشعبة توصي المواطنين باتباع مجموعة من الخطوات التي تسهم في خفض الضغط على الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار، أبرزها:

مقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء، وعدم الاعتماد على مصدر واحد.

شراء الكميات الضرورية فقط، لتقليل الهدر والفاقد، خاصة مع الأصناف القابلة للتلف.

التوجه إلى المنافذ الحكومية أو الشوادر المتنقلة التي توفر المنتجات بأسعار مقاربة لسوق الجملة.

الامتناع المؤقت عن شراء الأصناف مرتفعة السعر بشكل مبالغ فيه، والانتظار حتى تزداد كمياتها في السوق وتنخفض أسعارها.

وأضاف أن تطبيق هذه العادات الشرائية الواعية يضغط على التجار لتقليص هامش الربح المبالغ فيه، وبالتالي تحقيق نوع من التوازن السعري يتماشى مع القدرة الشرائية الحقيقية للمستهلكين.

وشدد النجيب على أن تعزيز الوعي الاستهلاكي هو خطوة أساسية لضبط الأسواق، داعيًا في الوقت نفسه إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمراقبة الأسواق بشكل أكثر فعالية.