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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 يوليو 2025

03:36 م الأربعاء 23 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5354 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5399 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4724 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4049 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37793 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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