كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.95% عند مستوى 34125 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.31 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 64.93 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 26.99 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 91.93 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.96% عند مستوى 33803 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.