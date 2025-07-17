إعلان

بدء تأسيس شركات ذات المسؤولية المحدودة إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار في 3 أغسطس

04:04 م الخميس 17 يوليو 2025

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد والي:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن بدء استقبال طلبات تأسيس الشركات "ذات المسئولية المحدودة" عبر البوابة الإلكترونية للهيئة فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للمركز الرئيسي لخدمات المستثمرين أو فروعه في المحافظات.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتعلقة بالتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك أسوةً بالمنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة – تضامن)، التي يتم تأسيسها بالفعل إلكترونيًا فقط.

وأكدت الهيئة على ضرورة امتلاك المستثمر لتوقيع إلكتروني (Token) ساري خلال إجراءات التأسيس عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب الاستخدام الحصري للتوكيلات المُميكنة لضمان إتمام العملية بسلاسة وأمان.

ويمكن للمستثمرين البدء في الإجراءات عبر الموقع الرسمي للهيئة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البوابة الإلكترونية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية