كتب- أحمد والي:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن بدء استقبال طلبات تأسيس الشركات "ذات المسئولية المحدودة" عبر البوابة الإلكترونية للهيئة فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للمركز الرئيسي لخدمات المستثمرين أو فروعه في المحافظات.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتعلقة بالتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك أسوةً بالمنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة – تضامن)، التي يتم تأسيسها بالفعل إلكترونيًا فقط.

وأكدت الهيئة على ضرورة امتلاك المستثمر لتوقيع إلكتروني (Token) ساري خلال إجراءات التأسيس عبر المنصة الإلكترونية، إلى جانب الاستخدام الحصري للتوكيلات المُميكنة لضمان إتمام العملية بسلاسة وأمان.

ويمكن للمستثمرين البدء في الإجراءات عبر الموقع الرسمي للهيئة.