مركز إبداع مصر يعلن الفائزين في "هاكاثون المنوفية" لرواد الأعمال

كتبت- آية محمد:

أعلن مركز إبداع مصر الرقمية بالمنوفية فوز أربعة أفرقة متميزة في هاكاثون المنوفية لرواد الأعمال "Learn to Win" الذي انعقد في الفترة من 22 إلى 25 يونيو.

وجاء الهاكاثون في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، لتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال الرقمية وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، بما يعزز من مكانة مصر باعتبارها مركزًا للإبداع التكنولوجي في المنطقة.

وتهدف الهاكاثون إلى دعم أصحاب الأفكار القابلة للتطبيق ومساعدتهم على تحليل احتياجات السوق والتأكد من صلاحية الفكرة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق نحو تطوير نماذج أولية قابلة للتطوير، وتسريع دخول مشاريعهم إلى السوق بدعم فني وتوجيهي متكامل.

وشمل البرنامج التدريبي للهاكاثون عددًا من ورش العمل المتخصصة التي ركزت على موضوعات جوهرية لبناء الشركات الناشئة وتطويرها، من أبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، والتحديات الفعلية في تأسيس الشركات، وتحليل السوق، والتحقق من صلاحية الفكرة، ومهارات العرض أمام المستثمرين، والتأهيل للاستثمار، كما تم تخصيص جلسات استشارية فردية وتدريبات عملية على تقديم العروض أمام لجنة التحكيم.

وشارك في الهاكاثون 15 فريقًا من الشباب المبتكرين، وقدموا عروضًا لحلول ذكية واعدة تعتمد على أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات الذكية.

وحصل فريق "Sehha" على المركز الأول بجائزة قدرها 25 ألف جنيه وذلك عن مشروع يجمع بين أجهزة استشعار قابلة للارتداء، وتطبيق هاتف محمول مدعوم بنموذج ذكاء اصطناعي سحابي لتحليل البيانات الحيوية وتوقع مخاطر السكتات الدماغية، مع خاصية إرسال تنبيهات تلقائية للإسعاف أو لذوي المريض في الحالات الطارئة.

وفاز فريق " Modawah" بالمركز الثاني وجائزة قدرها 15 ألف جنيه عن تطبيق رقمي يقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية واشتراكات مخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، مع إمكانية المقارنة بين مقدمي الخدمة من حيث التكلفة وجودة التقييم وسرعة الوصول.

أما المركز الثالث فكان مناصفة بين فريقي "Satellitor" و "AuraAlert" بقيمة 10 آلاف جنيه لكل فريق.

وقدم فريق "Satellitor" نظامًا ذكيًا لتحليل الأراضي الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف توفير تقارير تفصيلية وتوصيات دقيقة للمزارعين حول التربة والمحاصيل ومواعيد الري والتسميد، بينما قدم فريق "AuraAlert" جهازًا ذكيًا قابلًا للارتداء يساعد في التنبؤ بنوبات الصرع لدى الأطفال، ويرتبط بتطبيق هاتف محمول لمتابعة المؤشرات الحيوية في الوقت الفعلي، بما يتيح التدخل المبكر ويوفر الحماية والأمان للأطفال المصابين.

ومراكز إبداع مصر الرقمية هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتنفذها "إيتيد"ا في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير بيئة محفزة للإبداع التكنولوجي، وتمكين الشركات الناشئة من تحقيق النمو وجذب الاستثمار والمنافسة، وتقديم التدريب التقني للشباب من طلاب الجامعات والخريجين في كافة المحافظات لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لتحقيق التميز في الأسواق الوطنية والدولية.