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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

05:04 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 14-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 سجل 5314 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 4650 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 3986 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37200 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو3347 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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