كتبت- منال المصري:

ارتفعت أسعار الخيار والكوسة، والملوخية والبرتقال الصيفي خلال تعاملات اليوم الخميس 5-6-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم والبصل الأحمر والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 13 جنيهات و20 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 7 و10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و20 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيها بزيادة 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و55 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.