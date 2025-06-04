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أحمد رفعت العسقلاني نائباً لرئيس مصلحة الجمارك

06:14 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

قرر أحمد كجوك وزير المالية تكليف أحمد رفعت العسقلاني لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية ، وفق بيان اليوم.

من أحمد العسقلاني؟

أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد ولد في محافظة أسيوط 21/8/1974، وتخرج من كلية حقوق عام 1996 جامعة أسيوط وآخر المؤهلات العلمية التي تحصل عليها ماجيستير في القانون عام 2010 من جامعة عين شمس.

ويمتلك العسقلاني مسيرة مهنية مشرفة يتمتع تاريخ وطني مشرف وحافل بالإنجازات، حيث تدرج في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة التجارة، حتى شغله منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك.

وبدأ حياته الوظيفية في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث عام 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها:

- مدير إدارة القضايا الجنائية بالإدارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الخارجية.

- مدير المكتب الفني للسيد رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية.

- ندب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق تنمية الصادرات بموجب القرار الوزاري رقم 544 لسنة 2016.

- ندب لشغل وظيفة مدير عام مكتب التجارة الخارجية بميناء دمياط بموجب القرار الوزاري رقم 1237 لسنة 2016.

- شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الاستيراد بموجب القرار الوزاري رقم 1311 لسنة 2017.

- شغل وظيفة وكيل أول وزارة بوزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

- شغل ندبا وظيفة رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي بمصلحة الجمارك اعتبارا من 26/1/2025، حتى صدور قرار وزير المالية رقم 207 بتكليف سيادته لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025.

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أحمد كجوك وزير المالية نائب رئيس مصلحة الجمارك أحمد رفعت العسقلاني معلومات عن أحمد رفعت العسقلاني
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