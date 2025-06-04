كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تنظيم أول إفطار جماعي غدا الخميس في يوم "عرفة" بمشاركة نحو 70 ألف مستفيد من 25 محافظة، وذلك بهدف رسم البهجة على وجوه المشاركين وإدخال السعادة لقلوب المصريين بشكل عام.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن المبادرة تهدف إلى لم الشمل وإحياء قيم المودة والمحبة والسلام والتسامح والتراحم، كما أنها صورة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون، من خلال عمل جماعي يجمعنا على مائدة واحدة في جو روحاني خلال وقفة عيد الأضحى المبارك ويشارك فيه آلاف المصريين، من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم غدا الخميس توزيع 70 ألف وجبة إفطار يوم عرفة على 25 محافظة من خلال بـ 60 قرية هذا بخلاف توزيع حوالي 2000 وجبة من خلال 15 نقطة منتشرة على مستوى 10 محافظات.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني قد أطلقت خلال شهر رمضان الماضي مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي استهدفت تقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث شملت وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التي توزع على المنازل في مختلف محافظات الجمهورية.