كتبت- أمنية عاصم:

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على قبول استقالة عمر الحمامصي من منصبه كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة على أن يتولى محمد عامر الرئيس التنفيذي الحالي لمدينة الجونة،كعضو تنفيذي.

وبحسب بيان للشركة اليوم، فإن عمر الحمامصي سينتقل لشغل منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية AG في سويسرا ويقود المشاريع الاستراتيجية للشركة مع رئيس مجلس الإدارة حتى مارس 2026.

كما وافق مجلس الإدارة على انضمام محمد عامر الرئيس التنفيذي الحالي لمدينة الجونة، إلى مجلس إدارتها كعضو تنفيذي، وتعيينه كعضو منتدب للأنشطة التجارية.

من أشرف نسيم العضو المنتدب الجديد؟

تولى أشرف نسيم منذ عام 2017 منصب الرئيس المالي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH) ومنذ عام 2012 أيضًا الرئيس المالي الشركة أوراسكوم للتنمية مصر (ODE) ، وهي أكبر الشركات التابعة لها في مصر، ويتولى نسيم مسؤولية الإشراف على الاستراتيجيات المالية وهو عضو في فريق الإدارة التنفيذية.

ويمتلك نسيم خبرة تمتد لأكثر من 25عامًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والضيافة، وقد شغل سابقا منصب الرئيس المالي في بلتون للاستثمار الخاص وموبي سيرف علاوة على ذلك.

وأسس عمليات شركة راية للتوزيع في الجزائر، وأدار متاجر نوكيا وسامسونج في مصر خلال الفترة من 2004 إلى 2006. يحمل نسيم درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وحصل على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) في عام 2004.

ماذا نعرف عن محمد عامر؟

انضم محمد عامر إلى شركة أوراسكوم للتنمية كرئيس تنفيذي لشركة الجونة في مايو 2022 قبل أن يشغل هذا المنصب عمل لمدة 22 عاما في شركة زيروكس.

كان آخر دور لعامر هو نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومقره في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك، وكان مسؤولا عن إدارة العمليات في المنطقة وتعزيز نمو الأعمال والربحية، فضلاً عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية العامة في 85 دولة بالمنطقة.

كما شغل عامر أيضا منصب المدير العام الإقليمي لمجموعة موزعي زيروكس في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان مسؤولا عن 34 دولة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية. حصل عامر على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية في مصر.