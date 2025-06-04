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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-6-2025 مع بداية التعاملات

06:10 ص الأربعاء 04 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5352 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4683 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4014 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3122 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2230 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 166448 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37460 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.88% إلى نحو 3351 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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