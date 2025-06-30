إعلان

مجموعة "الصافي" تستهدف ضخ استثمارات بنحو 80 مليون دولار في السوق المصري

03:25 م الإثنين 30 يونيو 2025

إسلام عادل مدير عام مصنع الصافي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

قال إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي، للصناعات المتطورة، إن هناك خطة توسعية للمجموعة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، باستثمارات تصل إلى 80 مليون دولار.

وأضاف عادل، خلال جولة تفقدية لمصنع "شاومي" بمجوعة "الصافي"، أن مجموعة "الصافي" تسعى إلى تعزيز مكانة مصنعها كمركز صناعي إقليمي، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي لمصر، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع أغلب دول العالم.

وأشار عادل، إلى أن المصنع يضم 12 خط إنتاج لتصنيع أجهزة المحمول، بجانب 6 خطوط إنتاج لتصنيع شاشات التلفزيونات بطاقة إنتاجية نحو 10 ملايين جهاز سنويا، فضلا عن أن 5 آلاف شاشة تلفزيون.

وأوضح عادل، أن الشركة تستخدم مكون محلي بنسبة 45% وتستهدف الوصول إلى 65% بنهاية العام الجاري.

وأضاف عادل، أن المجمع يوفر نحو 1200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 2000 فرصة غير مباشرة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إسلام عادل مصنع الصافي جولة تفقدية مصنع شاومي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأجانب يبيعون الدولار للاستثمار في الجنيه.. فما الأسباب؟
اقتصاد مصر ينمو بأعلى وتيرة منذ 3 سنوات.. ما السبب؟
جبالي: تطبيق أحكام "الإيجار القديم" وضمان فاعليته يتوقف على تعهدات الحكومة
شديد الحرارة ورطوبة.. توقعات طقس الساعات المقبلة