كتبت- دينا خالد:

قال إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي، للصناعات المتطورة، إن هناك خطة توسعية للمجموعة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، باستثمارات تصل إلى 80 مليون دولار.

وأضاف عادل، خلال جولة تفقدية لمصنع "شاومي" بمجوعة "الصافي"، أن مجموعة "الصافي" تسعى إلى تعزيز مكانة مصنعها كمركز صناعي إقليمي، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي لمصر، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع أغلب دول العالم.

وأشار عادل، إلى أن المصنع يضم 12 خط إنتاج لتصنيع أجهزة المحمول، بجانب 6 خطوط إنتاج لتصنيع شاشات التلفزيونات بطاقة إنتاجية نحو 10 ملايين جهاز سنويا، فضلا عن أن 5 آلاف شاشة تلفزيون.

وأوضح عادل، أن الشركة تستخدم مكون محلي بنسبة 45% وتستهدف الوصول إلى 65% بنهاية العام الجاري.

وأضاف عادل، أن المجمع يوفر نحو 1200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 2000 فرصة غير مباشرة.