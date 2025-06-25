بيان هام من التأمينات بشأن زيادة المعاشات 15%.. وهذا موعد الصرف

كتبت- دينا خالد:

قال جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه صدر قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وجه عوض، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

وأوضح عوض، أن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

وأضاف عوض، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.