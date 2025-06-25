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مكاسب حتى 28 مليار جنيه.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

03:14 م الأربعاء 25 يونيو 2025

البورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.24%عند مستوى 33002 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.10%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.96%.

وسجل رأسمال السوقي مكاسب تصل لـ 28 مليار جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.339 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.311 تريليون جنيه سعر الفتح.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 58.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 34.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 93.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.76% عند مستوى 32598 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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