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بدعم مشتريات محلية.. مؤشرات البورصة ترتفع بشكل جماعي بختام جلسة اليوم

03:14 م الإثنين 23 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 1.17% عند مستوى 31418 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.12%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.09 %.

وسجل رأسمال السوقي مكاسب تصل لـ 41 مليار جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.233 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.192 تريليون جنيه سعر الفتح.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 155.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 117.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 37.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.67% عند مستوى 31055 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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