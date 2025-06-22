كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 2.67% عند مستوى 31055 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.74%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.69%.

وسجل رأسمال السوقي مكاسب تصل لـ 43 مليار جنيه بختام جلسة اليوم، ليسجل 2.192 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.149 تريليون جنيه سعر الفتح.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 62.05 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 54.62 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 7.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.91% عند مستوى 30248 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.