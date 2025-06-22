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وزير قطاع الأعمال يشارك في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا

01:15 م الأحد 22 يونيو 2025

محمد شيمي

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كتبت- أمنية عاصم:

شارك محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في النسخة ال17 من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، والتي تُعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو الجاري بأنجولا.

وبحسب البيان المرسل اليوم من الوزارة، فإن هذا يأتي في إطار المشاركة المصرية في أعمال القمة، التي تشهد حضورًا رفيع المستوى من عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من الجانب الأفريقي وكبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية، ومن المقرر أن يجري الوزير عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة، في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة.

وتُعد القمة، التي ينظمها مجلس الشركات في أفريقيا، من أهم المحافل الاقتصادية السنوية التي تُعقد على مستوى القارة، حيث يتم تنظيمها بالتناوب بين إحدى الدول الأفريقية والولايات المتحدة.

وأضاف البيان، أن القمة تشهد مشاركة المديرين التنفيذيين لكبرى شركات القطاع الخاص الأمريكي والأفريقي والمستثمرين ورجال الأعمال. وستتناول جلسات قمة 2025 مجموعة واسعة من الفرص المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا.

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محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية
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