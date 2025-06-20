خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والذهب وانخفاض الزيت

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، والجمبري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-6-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، والزيت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة