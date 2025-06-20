كتب- محمد نصار ومحمد أبو بكر:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة اليابانية "ميتسوبيشي" تواصل تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والورشة، بالإضافة إلى تصنيع الوحدات المتحركة للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تشمل 23 قطارًا، إلى جانب تقديم خدمات الصيانة لمدة عامين، بموجب العقد الموقع في 18 نوفمبر 2021.

وأوضح الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن أول قطار سيصل مصر في مايو 2026، على أن تتوالى شحنات القطارات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

توطين صناعة الوحدات المتحركة بالتعاون مع "ميتسوبيشي"

أكد كامل الوزير أهمية التعاون المستقبلي مع شركة "ميتسوبيشي" لتوطين صناعة القطارات في مصر، إما من خلال إنشاء مصنع محلي أو بالشراكة مع شركات مثل "نيرك" أو "سيماف"، بما يدعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الثقيلة.

تحديث قطارات الخطين الأول والثاني للمترو

أشار الوزير إلى وجود تعاون مع "ميتسوبيشي" لتحديث وتوريد قطارات جديدة للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، يشمل:

إعادة تأهيل 35 قطارًا للخط الثاني.

تحديث 23 قطارًا للخط الأول.

وشدد على أن هذه المشروعات ستُسهم في زيادة توافر القطارات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وهو ما سينعكس على زيادة عدد الركاب والعوائد المالية لشركة تشغيل المترو.

تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

أكد الوزير أهمية مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحًا أن المرحلة الأولى تمتد بطول 19 كم، وتشمل 17 محطة (16 نفقية و1 سطحية)، تبدأ من غرب الطريق الدائري بمدينة 6 أكتوبر حتى محطة الفسطاط، مرورًا بـ:

محطة المتحف المصري الكبير.

ميدان الرماية.

شارع الهرم.

محطة الجيزة (تبادل مع الخط الثاني).

محطة الملك الصالح (تبادل مع الخط الأول).

ويجري حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات، وكذلك حفر الأنفاق باستخدام 4 ماكينات حفر (2 لكل اتجاه).

المرحلة الثانية من الخط: 31.8 كم و21 محطة

أضاف الوزير أن المرحلة الثانية من الخط الرابع قيد الدراسة، وتمتد بطول 31.8 كم، وتشمل:

21 محطة (6 علوية – 15 نفقية).

تقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة.

امتداد عبر شارع صلاح سالم وطريق النصر حتى جامعة الأزهر ومدينة نصر.

ربط مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران.

وصولًا إلى التجمع الأول وانتهاءً بورشة العمرة الجسيمة قرب طريق القاهرة – السويس.

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة (قيد الدراسة): من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري بطول 16.3 كم، لربط المترو بـ"مونوريل غرب النيل".

المرحلة الرابعة: من نهاية المرحلة الثانية حتى مطار العاصمة بطول 38.7 كم، للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور – العاصمة الإدارية).

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينقل الخط الرابع نحو 1.5 مليون راكب يوميًا بعد الانتهاء الكامل من جميع مراحله.

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