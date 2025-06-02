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بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

05:17 م الإثنين 02 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 2-6-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز بنحو 70 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم بعد زيادة أسعار الذهب عالميا بنحو 2% وسط تجدد المخاوف العالمية من عودة حرب رسوم دونالد ترامب الجمركية، وزيادة الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3113 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4002 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4670 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5337 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53370 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165981 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266850 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.15% إلى نحو 3359 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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