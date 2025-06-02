الإحصاء: 20.7% ارتفاعا في الصادرات المصرية خلال مارس

كتبت- دينا خالد:

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري 38.6% خلال شهر مارس على أساس سنوي إلى 2.50 مليــار دولار مقابــل 4.09 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق.

وتضمنت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مارس 2025 أهم المؤشرات هي:

الصادرات

ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 20.7% خلال مارس على أساس سنوي إلى 4.62 مليـار دولار مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهــر مـن العام السابق، ويرجع ذلـك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها:

منتجات البترول زادت بنسبة 6.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 27.7٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.5 %، بقول جافة بنسبة 35.2٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 17.3 % ، أسمدة بنسبة 9.9 %، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 3.1 %، بطاطس بنسبه 15.2 % ).

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0% إلى 7.12 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2025 مقابـــل 7.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلـك إلـى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 2.9 %، مــواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8 %، قمح بنسبة 44.8 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( الغاز الطبيعي بنسبة 176.1% ، البترول الخام بنسبة 366.8 %، خشب ومصنوعاته بنسبة 27.8 % ، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 8.7 %).