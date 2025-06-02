كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، والكوسة، والباذنجان، والخيار، والليمون، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-6-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية تتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 15 و45 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 21 و25 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.