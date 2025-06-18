الإحصاء: مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 228 يوما

كتبت- منال المصري:

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 228 يوم.

وبحسب بيان المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، فقد سجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر العام الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 107 ملايين بالداخل في يوم 13 يناير الماضي أي خلال 72 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 107 ملايين و250 ألف نسمة.

ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني في 5 أبريل الماضي أي خلال 82 يومًا ليصبح إجمالي عدد سكان مصر 107 ملايين و500 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثالث اليوم أي خلال 74 يومًا.

المحافظات الأعلى كثافة

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة.

فيما جاءت الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية بعدد 8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة.

وتليها المنيا بعدد 6.5 مليون نسمة، والقليوبية 6.3 مليون نسمة، وسوهاج 5.9 مليون نسمة، والإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، وقنا 3.8 مليون نسمة، وبني سويف 3.7 مليون نسمة، وأسوان 1.7 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة.

وتليها الإسماعيلية بعدد 1.5 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، والسويس 808 ألف نسمة، وبورسعيد 800.7 ألف نسمة، ومطروح 583.3 ألف نسمة، وشمال سيناء 470.4 ألف نسمة، والبحر الأحمر 414.5 ألف نسمة، والوادي الجديد 273.6 ألف نسمة، وجنوب سيناء 118.5 ألف نسمة.