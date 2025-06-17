عقد بين المشروعات الصناعية والهندسية ومياه الشرب بالفيوم بـ87 مليون

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية توقيع عقد مقاولة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم لتنفيذ مشروع استكمال وتطوير وتوسعات محطة معالجة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة اليوم فإن قيمة تعاقدية تقديرية للمشروع بلغ 87 مليون جنيه.

وتأسست شركة المشروعات الصناعية والهندسية عام 1952 ومتخصصة في القيام بجميع أنواع مقاولات الإنشاءات المدنية وأعمال الكهرباء والمهمات الميكانيكية وعمليات الصرف الصحى ومحطات المياة والتليفونات والإسكان والتعمير والاستثمار العقارى والفندقى، والإنشاءات البحرية وأعمال النزح الجوفي والفنادق والمنشآت العامة على اختلاف أنواعها وأغراضها.