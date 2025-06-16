انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 16-6-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3233 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4157 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4850 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5542 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 172356 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 277100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 3396 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.