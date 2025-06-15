ارتفاع كبير.. كيف تحرك الذهب في أول 3 أيام من الحرب الإسرائيلية؟

كتبت - دينا كرم:

خلال أول 3 أيام من بدء تبادل الضربات العسكرية بين إسرائيل وإيران، أصبح الذهب من أبرز المستفيدين من تصاعد التوترات، مع اتجاه المستثمرين عالميًا ومحليًا نحو الملاذات الآمنة، مما حقق قفزات ملحوظة بأسعاره.

استمر صعود المعدن النفيس بنحو 237 جنيها خلال أول 3 أيام من الحرب الإسرائيلة الإيراينة في السوق المحلي، ليسجل 4900 جنيهًا للجرام لعيار 21 حتى وقت كتابة هذا التقرير.

موجة الصعود

بدأ سعر الذهب تعاملات يوم الخميس -قبل اندلاع الأحداث- عند مستوى 4663 جنيهًا للجرام لعيار 21، ثم شهد ارتفاعات تدريجية خلال اليوم، ليرتفع إلى 4700 جنيه، ثم 4730 جنيهًا بنهاية التعاملات، بزيادة قدرها 67 جنيهًا على مدار اليوم.

وفي الجمعة، ومع تنفيذ إسرائيل لضربات عسكرية استهدفت مواقع إيرانية، شهدت الأسواق العالمية موجة من التوتر دفعت بأسعار الذهب إلى الارتفاع الحاد.

حيث قفز سعر الجرام في السوق المحلي إلى 4800 جنيه، ثم واصل صعوده ليبلغ 4845 جنيهًا في نفس اليوم.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز سعر الذهب مستوى 3400 دولار للأوقية يوم الجمعة، بارتفاع قدره نحو 32 دولارًا مقارنة بتعاملات الخميس، ليغلق مرتفعًا بنسبة 1.37% عند مستوى 3432 دولارًا للأوقية.

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