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مؤشرات البورصة تهوى بختام آخر جلسات الأسبوع

03:19 م الخميس 12 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.


وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.63%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.31%.


وسجل رأسمال المال السوقي خسائر تصل لـ 36 مليار جنيه بختام الجلسة ، ليسجل 2.296 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.332 تريليون جنيه سعر الفتح بداية جلسة اليوم.


وعلى نطاق أداء الأسهم المدرجة في البورصة، انخفض أسهم 172 شركة مقابل ارتفاع أسهم 17 شركة في حين لم يتغير أسهم 24 شركة.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 63.10 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 32.70 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 30.40 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.09% عند مستوى 32935 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.



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