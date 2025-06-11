كتبت- أمنية عاصم :

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025 ،مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.17 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.