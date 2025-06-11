إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم

11:03 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

سعر الريال السعودي اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم :

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025 ،مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.14 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.17 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل