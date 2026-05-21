"4 مرات في 90 دقيقة".. كيف تغيير ترتيب الدوري المصري بتغيير النتائج؟

كتب : مصراوي

02:04 ص 21/05/2026
    مباراة الأهلي والمصري (3)
    مباراة الأهلي والمصري (1)
    مباراة الأهلي والمصري (6)
    مباراة الأهلي والمصري (2)
    مباراة الأهلي والمصري (5)
    تتويج الزمالك بالدوري المصري_12_12
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 11_11_11
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 10_10_10
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 9_9_9
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 8_8_8
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 1_1_1
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 3_3_3
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 2_2_2
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 4_4_4
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 5_5_5
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 6_6_6
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 7_7_7

عاشت جماهير الكرة المصرية أمس الأربعاء 20 مايو الجاري، ليلة حماسية وكروية بامتياز، من خلال متابعة مباريات الجولة الختامية بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

وأقيمت أمس الأربعاء 3 مباريات في نفس التوقيت، وهى المباريات التي حسمت نتائجها بطل الدوري المصري خلال الموسم الحالي، الذي توج به نادي الزمالك.

وظلت جماهير الكرة المصرية تتابع بشغف الثلاث مباريات، خاصة في ظل تقلب النتائج وتغيير ترتيب جدول الدوري أكثر من مرة وقت إقامة المباريات الثلاث بناءً على النتائج اللحظية للقاءات.

كيف تغيير ترتيب الدوري خلال ساعتين أكثر من مرة؟

ومع بداية مباريات الجولة الختامية بمرحلة حسم بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، كان الزمالك يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، يليه فريق بيراميدز برصيد 51 نقطة والأهلي الثالث برصيد 50 نقطة.

وبعد دقائق من بداية المباراة نجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الأول بشباك المصري، مع استمرار تعادل الزمالك وبيراميدز، ليصبح الزمالك كما هو متصدرا برصيد 54 نقطة ويليه الأهلي برصيد 53 نقطة وبيراميدز الثالث برصيد 52 نقطة.

ولم يستمر تواجد الأهلي في المركز الثاني كثيرا، حيث نجح الثنائي بيراميدز والزمالك في تسجيل الهدف ليعود الترتيب كما كان قبل بداية اللقاء، الزمالك متصدرا وبيراميدز الثاني والأهلي الثالث.

وعقب تسجيل سموحة هدف التعادل في مرمى بيراميدز، استعاد الأهلي فرصته في الحصول على المركز الثاني، حيث عاد الترتيب الزمالك في الصدارة برصيد 56 نقطة، يليه الأهلي برصيد 53 نقطة ويأتي بيراميدز ثالثا برصيد 52 نقط.

وقبل نهاية المباراة عادت الأمور كما كانت في البداية، إذ سجل بيراميدز هدفه الثاني في مرمى سموحة، مع حفاظ الزمالك على تقدمه وكذلك الأهلي، لتنتهي المباريات بفوز الثلاثي.

وبفوز الثلاثي، يكون ترتيب مرحلة تتويج البطل بالدوري كالتالي، الزمالك الأول برصيد 56 نقطة، يليه بيراميدز 54 نقطة والأهلي الثالث برصيد 53 نقطة.

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
