وزارة الاتصالات تعلن عن فتح باب التقديم لمبادرة "أشبال مصر الرقمية"

كتبت- آية محمد:



أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في البرنامج الصيفي لمبادرة "أشبال مصر الرقمية" الذي يعقد لمدة شهرين، يوليو وأغسطس، وآخر موعد للتقديم يوم 16 يونيو.



ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات التكنولوجية والشخصية لطلاب المدارس من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.



وتقدَم المنحة للطلاب المتفوقين ممن حصلوا على أكثر من 90% في اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات خلال العام الماضي.



ويحصل الطلاب المقبولون على تدريب مكثف يؤهل للالتحاق بالمستوى الثاني ضمن الدفعة الرابعة من المبادرة، بالإضافة إلى شهادة إتمام المستوى الأول.



المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج:



- صورة شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة.



- بيان نجاح للسنة الدراسية 2023/2024 أو بيان درجات الفصل الدراسي الأول من عام 2024/2025.



- خطاب قيد في المدرسة للسنة الدراسية 2024/2025.



- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لولي الأمر.



- أصل الإقرار"متوفر على موقع المبادرة".



ولا يُسمح بالتقديم للطلاب الملتحقين حاليًا بالمبادرة للعام الدراسي 2024/2025.