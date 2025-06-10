الاتصالات تعلن إتاحة أرقام الجلوس للثانوية العامة عبر منصة مصر الرقمية

كتبت- آية محمد:

أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب المرحلة الثانوية العامة عبر منصة "مصر الرقمية"، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي.

وتُعد هذه الخدمة أولى خدمات التعليم ما قبل الجامعي التي يتم تقديمها رقميًا على المنصة.

وتهدف الخدمة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من الاستعلام عن أرقام الجلوس بصورة ميسرة وآمنة وسريعة، بما يسهم في تخفيف العبء على الطلاب وذويهم وتوفير الوقت والجهد، ويعكس حرص الدولة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع.

وتتوفر الخدمة على مدار الساعة، من خلال الدخول على منصة "مصر الرقمية" عبرخدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس - منصة مصر الرقمية.

كما أن الخدمة متاحة أيضا لطلاب التعليم الثانوي الفني ليتمكنوا من الاستفادة منها لاحقا.

ويأتى إتاحة خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس في إطار العمل على تقديم الخدمات التعليمية رقميا؛ كما تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الرقمية المتكاملة التي تسعى منصة مصر الرقمية لتقديمها تنفيذا لاستراتيجية "مصر الرقمية" الرامية إلى بناء مجتمع رقمي شامل ومترابط.

ومنصة "مصر الرقمية" تضم حاليًا 16 حزمة خدمات تشمل نحو 200 خدمة حكومية رقمية.

وتم إطلاق 15 تطبيقًا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid، من بينها: "توكيلاتي"، و"تأميناتي"، و"مركباتي"، و"دعمي"، و"شركاتي"، و"قضاياي"، و"الأحوال الشخصية"، و"الشهر العقاري"، و"الإفتاء"، وغيرها، وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 8 ملايين مواطن حتى الآن.