اليوم .. بدء الاكتتاب على أسهم زيادة رأسمال لـ "بريميم هيلثكير جروب"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية عن قيد اليوم حق اكتتاب منفصل لأسهم زيادة رأس مال مصدر لشركة بريميم هيلثكير جروب Premium HealthCare Group من من 81.484.130 جنيه إلى نحو 2.363 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.281 مليار جنيه موزعة على عدد 22.815.556.400 سهم والتي من المقرر أن يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 10 قروش مصرية للسهم الواحد.

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أن الزيادة تسدد عن طريق الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين أو الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين وفقا للمركز المالي المعدل للشركة الصادر في 30/11/2024 ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي.

وأضافت علمًا بأن الحق فى الاكتتاب (فى حدود نسبة 2800% من عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة نقداً او / وعن طريق الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين وفقا للمركز المالى المعدل للشركة الصادر في 30/11/2024 ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2025.

وأشارت أنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 08/05/2025 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الخميس الموافق 29/05/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام ) مع نشر إعلان آخر بهذا الشأن اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 08/05/2025 او فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب.

وكانت شركة بريميوم ديجنوستك الإماراتية أعلنت أمس عن خفضت حصتها في أسهم رأسمال شركة بريميم هيلثكير جروب، من 20.17% شاملة الأطراف المرتبطة إلى 20.08%.