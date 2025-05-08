انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير، مقارنة بمستواه أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 91 و95 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 220 و360 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 40 و180 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 90 و110 جنيهًا.