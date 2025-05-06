ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3154 جنيهًا للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 18 إلى 4055 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4730 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5406 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 37840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54060 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168126 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 270300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.88% إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.





