أرقام من موازنة مصر خلال 10 أشهر: عبء الدين يلتهم إيرادات الضرائب

كتبت- منال المصري:

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، أن عبء خدمة فوائد الدين يلتهم حصيلة إيرادات الضرائب بالموازنة العامة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي.

وبحسب التقرير فإن خدمة فوائد الدين سجلت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي نحو 1.66 تريليون جنيه، في مقابل وصلت حصيلة الضرائب إلى نحو 1.71 تريليون جنيه وهو ما يعكس زيادة مصروفات عبء الدين على عجز الموازنة.

وأظهرت الموازنة أن عبء فوائد الدين يلتهم نحو 84% من إجمالي إيرادات موازنة مصر حيث سجلت إيرادات موازنة زيادة بنحو 19% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى 1.976 تريليون جنيه.

عاد عجز موازنة مصر للارتفاع لأول مرة منذ عام إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أبريل) مقارنة بـ 5.6% بنفس الفترة من العام السابق.

الزيادة في فوائد الدين والضرائب

وارتفع عبء فوائد الدين بالموازنة 32.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أبريل).

كان صندوق النقد الدولي الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار طالب مصر بوضع استراتيجية لتسوية الدين العام بهدف تقليل مخاطر عبء الدين.



وأوصى الصندوق مصر بافساح الطريق للقطاع الخاص وتقليل الدولة بصمتها في الاقتصادي التي تسببت في زيادة أعباء الدين.

فيما ارتفعت حصيلة الضرائب 38% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أبريل) التي تغذي نحو 84% من إيرادات الموازنة.

وأرجعت وزارة المالية في تقرير صادر لها اليوم هذا الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.