كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 32493 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.46%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 42.34 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 9.10 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 33.23 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.49 % عند مستوى 31922 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.